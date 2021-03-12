Долар і євро відкотилися після стрибка вгору: курс валют на вихідні

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 15 березня

На понеділок, 15 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

12.03 15.03 Зміна 1 долар США 27,75 грн 27,73 грн - 0,02 1 євро 33,17 грн 33,08 грн - 0,09

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Цей курс буде актуальним і на вихідних.

У порівнянні зі значеннями 12 березня долар подешевшав на дві копійки після зростання курсу на п'ять копійок в попередній банківський день. А за тиждень з 9 по 15 березня (8-е було вихідним днем) гривня все ж ослабла проти американської валюти на дві копійки.

На думку експертів, найближчим часом долар може подорожчати до 27,8 гривні.

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Курс євро на 15 березня відкотився на дев'ять копійок після різкого стрибка вгору на 24 копійки днем раніше.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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