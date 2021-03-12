Долар і євро відкотилися після стрибка вгору: курс валют на вихідні

На понеділок, 15 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|12.03
|15.03
|Зміна
|1 долар США
|27,75 грн
|27,73 грн
|- 0,02
|1 євро
|33,17 грн
|33,08 грн
|- 0,09
Цей курс буде актуальним і на вихідних.
У порівнянні зі значеннями 12 березня долар подешевшав на дві копійки після зростання курсу на п'ять копійок в попередній банківський день. А за тиждень з 9 по 15 березня (8-е було вихідним днем) гривня все ж ослабла проти американської валюти на дві копійки.
На думку експертів, найближчим часом долар може подорожчати до 27,8 гривні.
Курс євро на 15 березня відкотився на дев'ять копійок після різкого стрибка вгору на 24 копійки днем раніше.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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