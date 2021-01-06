Долар і євро відкотилися після новорічного стрибка курсу

На середу, 6 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,40 грн;

1 євро – 34,85 грн;

10 російських рублів – 3,80 грн.

Реклама

Порівняно зі вчорашніми значеннями курс долара впав на три копійки після зростання на 15 копійок попереднього банківського дня. Однак загалом за останній тиждень – з 30 грудня по 6 січня гривня ослабла проти американської валюти на 14 копійок.

Євро теж теж впав після помітного зростання – вартість євровалюти знизилася на дев'ять копійок і відступила від психологічної позначки в 35 гривень, що її перетинала майже три роки.

Реклама

Вартість 10 російських рублів 6 січня впала на шість копійок.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

Читайте також: Чи побачимо долар по 25? Прогноз курсу на 2021 рік

В тренді Ціни на нафту злетіли до максимуму з лютого-2020: що вплинуло

У вівторок, 5 січня, долар на міжбанку подешевшав на 20 копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,24/28,26 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 32 копійки в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 34,63/34,65 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки робили, виходячи з курсу середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

Реклама

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама