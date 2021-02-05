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Долар і євро оновлюють мінімуми з кінця 2020 року: офіційний курс

5 лютого, 16:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 8 лютого

На понеділок, 8 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

05.0208.02Зміна
1 долар США27,89 грн27,77 грн - 0,12
1 євро33,45 грн33,28 грн - 0,17
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У порівнянні зі значеннями 5 лютого долар подешевшав ще на 12 копійок після падіння курсу на 11 копійок в попередній банківський день. Долар впав ще нижче психологічної позначки в 28 гривень, яку пробив напередодні вперше з 14 січня. В цілому долар перебуває на мінімумах з грудня 2020 року.

За тиждень – з 1 по 8 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти вже на 36 копійок.

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Курс євро падає. Євровалюта подешевшала на 17 копійок після зниження курсу на 19 копійок днем раніше. Так дешево євро не коштував з середини листопада 2020 року.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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