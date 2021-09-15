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Долар і євро трохи подорожчали – курс валют

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
15 вересня, 18:20
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 16 вересня
Долар відновив зростання
Долар відновив зростання / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував офіційний курс долара і євро до гривні на 16 вересня:

15.0916.09зміна
1 долар США26,63 грн 26, 64 грн +0,01
1 євро31,46 грн 31,51грн +0,05

У порівнянні зі значенням 15 вересня долар виріс за ціною на одну копійку, в той же час євро виріс на п'ять копійок.

Що говорять експерти

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Як розповів "Сегодня" керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, що курс гривні в середу, 15 вересня, торгується з невеликим ослабленням, після спроби напередодні оновити максимуми проти долара.

"Очікування зміни тенденції також підтверджує зберігається відтік нерезидентів з Облігацій внутрішньої державної валютної позики", – сказав аналітик.

За його словами, за останні два дні, нерезиденти продали ОВДП майже на 1 млрд гривень, а з початку вересня на 3,5 млрд гривень.

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Не дивлячись на підвищення облікової ставки НБУ, попит на папери Мінфіну залишається низьким.

"Інфляція зберігається на високих рівнях, в той час як ціни на зерно і руду знижуються, при зберігаються високих цінах на енергоносії", – розповів Шевчишин.

Він додав, що найближчим часом очікуються спроби відскоку долара проти гривні, з можливим поверненням в зону 26,75 гривень за долар.

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Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом .

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