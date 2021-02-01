Долар і євро тримають курс на зниження

На вівторок, 2 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|01.02
|02.02
|Зміна
|1 долар США
|28,13 грн
|28,06 грн
|- 0,07
|1 євро
|34,16 грн
|33,90 грн
|+ 0,06
У порівнянні зі значеннями 1 лютого долар впав ще на сім копійок після зниження курсу на шість копійок у попередній банківський день.
При цьому за тиждень – з 26 січня по 2 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти на 11 копійок. А експерти вважають, що до кінця місяця долар в Україні може впасти до 27,5 гривні.
Курс євро теж повернув в сторону падіння. Євровалюта подешевшала відразу на 26 копійок після подорожчання на шість копійок днем раніше. Євро опустився нижче психологічної позначки в 34 гривні вперше з 15 січня.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:
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