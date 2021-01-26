Долар і євро трохи впали в ціні: офіційний курс

На середу, 27 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

26.01 27.01 Зміна 1 долар США 28,17 грн 28,15 грн - 0,02 1 євро 34,23 грн 34,19 грн - 0,04

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У порівнянні зі значеннями 26 січня курс долара знизився на дві копійки підвищення на копійку в попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 20 по 27 січня – гривня не змінилася в ціні проти американської валюти.

Євро теж трохи впав. Євровалюта стала дешевше ще на чотири копійки після зниження на дві копійки днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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