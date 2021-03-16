Долар і євро трохи подорожчали, але гривня залишається міцною: курс НБУ

На середу, 17 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|16.03
|17.03
|Зміна
|1 долар США
|27,64 грн
|27,65 грн
|+ 0,01
|1 євро
|32,95 грн
|32,96 грн
|+ 0,01
У порівнянні зі значеннями 16 березня долар подорожчав на копійку після падіння курсу на дев'ять копійок в попередній банківський день. А за тиждень з 10 по 17 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок.
Курс євро на 17 березня теж підвищився на копійку після падіння на 13 копійок днем раніше. Євровалюта залишається нижче психологічної позначки в 33 гривні.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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