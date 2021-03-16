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Долар і євро трохи подорожчали, але гривня залишається міцною: курс НБУ

16 березня, 16:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 16 березня

На середу, 17 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

16.0317.03Зміна
1 долар США27,64 грн27,65 грн + 0,01
1 євро32,95 грн32,96 грн + 0,01
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У порівнянні зі значеннями 16 березня долар подорожчав на копійку після падіння курсу на дев'ять копійок в попередній банківський день. А за тиждень з 10 по 17 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок.

В тренді
Долар і євро помітно подешевшали: офіційний курс валют

Курс євро на 17 березня теж підвищився на копійку після падіння на 13 копійок днем раніше. Євровалюта залишається нижче психологічної позначки в 33 гривні.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Джерело: Сьогодні

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