Долар і євро трохи подорожчали, але гривня залишається міцною: курс НБУ

На середу, 17 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

16.03 17.03 Зміна 1 долар США 27,64 грн 27,65 грн + 0,01 1 євро 32,95 грн 32,96 грн + 0,01

Реклама

У порівнянні зі значеннями 16 березня долар подорожчав на копійку після падіння курсу на дев'ять копійок в попередній банківський день. А за тиждень з 10 по 17 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок.

В тренді Долар і євро помітно подешевшали: офіційний курс валют

Курс євро на 17 березня теж підвищився на копійку після падіння на 13 копійок днем раніше. Євровалюта залишається нижче психологічної позначки в 33 гривні.

Реклама

Читайте також: На долар тисне загроза нового локдауну: чого чекати від курсу цього тижня

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама