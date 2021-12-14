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Долар ще більше впав у ціні – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
14 грудня, 09:38
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 14 грудня
Долар знову змінився в ціні
Долар знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 14 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,88 грн;
  • 1 євро – 30,33 грн;
  • 1 злотий – 6,56 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара знизився на 14 копійок, а євро – на 12. Курс злотого знизився на чотири копійки, а російські рублі подешевшали на дві копійки.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 13 грудня долар подорожчав на 4 копійки у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,94/26,96 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчав на 5 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,41/30,44 грн (купівля/продаж).

Що робити з валютою перед Новим роком

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, зараз банки не відчувають дефіциту іноземних валют, а імпортери не такі активні перед сезоном відпусток.

Експерт прогнозує, що до кінця року долар США до гривні торгуватиметься у ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення, а євро, найімовірніше, продовжить зміцнення до позначки 31,50.

Він рекомендує резервний фонд зберігати у іноземних валютах, а гривню використовувати лише для поточних витрат.

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Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

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