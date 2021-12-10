Долар ще більше подешевшав в Україні – курс валют

Нацбанк розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 10 грудня

Курс долара став нижчим на 12 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 10 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,10 грн;

1 євро – 30,68 грн;

1 злотий – 6,66 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара став нижчим на 12 копійок, а євро зріс на 4 копійки. Курс злотого знизився на 3 копійки, а російський рубль – на місці.

Реклама

Що відбувається із курсом долара?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов звернув увагу на те, що 8 грудня долар США щодо гривні помітно послабився. НБУ виходив на міжбанк і придбав близько 30 млн доларів США. Торгова сесія серед валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,29, курс євро зміцнився до позначки 30,74.

"За даними НБУ, у листопаді міжнародні резерви України зросли на 3% – до 30,55 млрд доларів США. Це сталося завдяки активній купівлі НБУ іноземних валют на міжбанку, надходженню траншу від МВФ та залученню додаткового фінансування Мінфіном України. Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту. Цього більш ніж достатньо для виконання поточних зобов'язань НБУ та Кабміну і сприятливо позначиться на курсі гривні у довгостроковій перспективі", – сказав аналітик.

Крім того, у вівторок, 7 грудня, відбулися переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна. На них порушили тему деескалації військового конфлікту в ОРДЛО. А це вплинуло на валютний ринок:

нерезиденти збільшили свої портфелі до ОВДП на 720 млн грн, до 91,99 млрд;

курс українських євробондів та ВВП-варрантів почав зростати і поступово відновлюється до докризових позначок

Мінфін провів аукціон з розміщення ОВДП – до держбюджету було залучено 16,67 млрд грн.

"Попит на іноземні валюти помітно знизився, що дозволило гривні зміцнитися. Вважаю, що до кінця поточного тижня долар США щодо гривні зміцниться до рівня 27,45. Єдина європейська валюта, зважаючи на все, зросте до позначки 30,95", – вважає експерт.

Курс валют на міжбанку

9 грудня долар впав на 5 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,11/27,13 грн (купівля/продаж).

Євро ж упав на 2 копійки. До закриття міжбанку він торгувався на рівні 30,68/30,70 грн (купівля/продаж).

"Сьогодні" також розповідали, що робити з американською валютою перед новорічними святами, та як на курс вплинули заяви Володимира Зеленського.

Реклама

Нагадаємо, що, за словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, валютний ринок "перетравлює" результати переговорів президентів Росії та США.