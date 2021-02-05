Долар швидко падає в ціні: що відбувається з курсом

Долар 5 лютого після падіння нижче 28 гривень торгується на міжбанку нижче позначки 27,85 гривні. На ринку переважають продавці, а ось покупців мало, в результаті чого ринок останніми днями активно просідає. Ймовірно, найближчим часом гривня збереже сильні позиції, і при перевазі продавців курс може зміцнитися до 27,75 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

За його словами, продажі валюти підтримуються періодом податкових виплат, а також накопиченням гривні для виплат зарплат і річних премій.

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Ринок також знаходиться в очікуванні продажів валюти аграріями, що готуються до посівної. При сильному ослабленні долара вони можуть почати заводити валюту раніше, щоб продати за більш високим курсом.

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До 12:00 за київським часом долар на міжбанку торгувався по 27,76 гривні в купівлі і 27,77 гривні в продажу, за даними порталу Minfin.

"Ми стежимо за НБУ, який нині є ключовим покупцем, здатним стримати зміцнення гривні", – додає Шевчишин.

Нагадаємо, також аналітики допускають, що долар в Україні може впасти до 27,5 гривні. Зміцненню гривні сприятиме низький попит на валюту і зростання пропозиції з боку нерезидентів і експортерів.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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