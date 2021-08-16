Долар активно продають на міжбанку – що буде з курсом

Пропозиція валюти на міжбанківському ринку як і раніше переважає над попитом

Долар залишився "дешевим" / Фото: Сьогодні, Pixabay

Долар 16 серпня після зниження за офіційним курсом продовжив дешевшати на міжбанку і торгується в районі 26,62-26,64 грн. Пропозиція іноземної валюти перевищує попит на неї. Втім, до кінця тижня долар ще може подорожчати до 26,8 грн, а євро – до 31,5 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

"Як і раніше спостерігається перевищення пропозиції валюти над попитом, проте більш сильному зміцненню гривні заважають покупки долара з боку НБУ... Серйозних причин для подальшого зниження курсу немає. При цьому відсутні і драйвери для зростання. Найімовірніше, найближчим часом курс продовжить рух без будь-якої вираженої динаміки з оглядкою на глобальні тенденції. Очікуємо курс поблизу 26,8 грн за долар і 31,5 грн за євро", – розповів Родлер.

Як змінився курс долара на міжбанку за місяць / Minfin

Втім, з таким прогнозом не згоден інший експерт – старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Він вважає, що цього тижня курс залишиться в районі 26,6 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 26,5/26,7 грн.

Прогноз на сьогодні

Котирування міжбанку, за розрахунками аналітиків Minfin, будуть в межах 26,55-26,8 грн/дол. і 31,2-31,6 грн/євро.

Готівковий курс очікується таким:

долар : 26,5-26,9 грн в банках і обмінниках фінкомпаній;

: 26,5-26,9 грн в банках і обмінниках фінкомпаній; євро: 31,1-31,8 грн в банках, 31,2-31,6 – в обмінниках фінкомпаній.

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Нагадаємо, раніше ми розібралися, чого чекати від курсу долара до 30-річчя Незалежності.

Українці тим часом почали скуповувати готівкову валюту, хоча ще два тижні тому її продавали.

А думку ще одного аналітика про довгострокові тенденції курсу гривні дізнавайтеся в сюжеті: