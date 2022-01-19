29 не за горами! Чому курс долара продовжує стрімко зростати

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 19 січня

Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 19 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,41 грн.;

1 євро – 32,34 грн;

1 злотий – 7,14 грн.;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав одразу на 29 копійок, євро теж на 29 копійок. Курс злотого зріс на 6 копійок, а курс рублів — на 5 копійок.

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Що було із курсом валют на міжбанку?

У понеділок, 18 січня, торги американської валюти стартували зі значеннями 28,361/28,38 грн, а до їх закриття долар подорожчав у купівлі та продажу до 28,37/28,39 грн.

Натомість єдина європейська валюта впала до 32,24/32,26 гривень.

Чи залишиться долар світовою валютою?

Споживчі настрої в США впали нижче за рівень весни 2020 року, тобто коли тільки починалася пандемія коронавірусу.

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У січні він склав 68,8%, тоді як у січні 2021 року 79,0%.

Як розповів в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" аналітик Олексій Лупоносов, продуктова інфляція у США може досягти 10 або навіть 20% цього року .

"Долар девальвував на 10-15% у США залежно від групи товарів. А те, що на сьогодні десь продають газ по 2 тис. доларів, говорить про те, що є надлишок доларової ліквідності", – каже експерт.

У такому разі виникає питання – а чи не переоцінений долар як міжнародна валюта, – розповідає аналітик.

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"Якщо з настанням тепла не станеться здешевлення газу, це спричинить ще більшу продуктову інфляцію долара. Це вже питання виживання економіки Сполучених Штатів і того, чи долар залишиться світовою валютою", – зазначив Лупоносов.

Нагадаємо, що українська гривня продовжує відчувати на собі тиск через різке збільшення геополітичних ризиків, зокрема переговори Росії з НАТО не принесли очікуваного пом'якшення тиску, і ситуація стала навіть трохи більш напруженою, ніж за кілька днів до цього.

Раніше ми також писали, що автомобілі для українців стають розкішшю, адже ціна палива росте стрімкими темпами.