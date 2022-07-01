До 8 млн грн на відкриття бізнесу: як українцям отримати кошти

Подати заявку на отримання гранту від держави можна вже відсьогодні, 1 липня

Подати заявку можна на порталі "Дія" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні запускають проєкт "єРобота", який дозволить створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Подати заявку на грант на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу можна вже відсьогодні, 1 липня.

Про це повідомив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль у Telegram.

Реклама

Проєкт складається з шести програм:

Гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн). Гранти для стартапів в ІТ. Гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

Заявку можна подати через портал "Дія" вже з 1 липня.

Деталі програм проєкту

Заявка на компенсацію пошкодженого майна

Українці, у яких пошкоджено чи зруйновано приватний будинок (садибний, дачний чи садовий), квартиру, інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку), можуть через застосунок та портал "Дія" подати заявку на компенсацію.

Реклама

Щоб подати заявку у мобільному застосунку "Дія", треба зробити такі кроки:

зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";

заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Подати заявку на порталі можна таким способом:

авторизуватися на порталі;

заповнити форму;

перевірити інформацію та відправити повідомлення.

Раніше ми розповідали, що "Дія" та lifecell запустили спільну послугу, а також писали, як українцям правильно зареєструвати автомобіль в "Дії".