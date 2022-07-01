До 8 млн грн на відкриття бізнесу: як українцям отримати гроші

В Україні запускають проєкт "єРобота", який дозволить створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Подати заявку на грант на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу можна вже відсьогодні, 1 липня.
Про це повідомив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль у Telegram.
Проєкт складається з шести програм:
- Гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес.
- Гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки.
- Гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн).
- Гранти для стартапів в ІТ.
- Гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.
Заявку можна подати через портал "Дія" вже з 1 липня.
Деталі програм проєкту
Заявка на компенсацію пошкодженого майна
Українці, у яких пошкоджено чи зруйновано приватний будинок (садибний, дачний чи садовий), квартиру, інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку), можуть через застосунок та портал "Дія" подати заявку на компенсацію.
Щоб подати заявку у мобільному застосунку "Дія", треба зробити такі кроки:
- зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
- заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Подати заявку на порталі можна таким способом:
- авторизуватися на порталі;
- заповнити форму;
- перевірити інформацію та відправити повідомлення.
Раніше ми розповідали, що "Дія" та lifecell запустили спільну послугу, а також писали, як українцям правильно зареєструвати автомобіль в "Дії".