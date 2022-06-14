До 70 тис. в місяць! Хто в Україні заробляє найбільше під час війни

Війна в Україні змінила правила у сфері трудових відносин, чимало українців втратили свої робочі місця. Тож наразі велика кількість шукає для себе вигідні та висооплачувані пропозиції.
"Сьогодні" розповість вам, кому в Україні платять найбільше.
Заробітна плата, за даними Work.ua, у топ-100 вакансіях, коливається від 20 до 70 тис. грн.
Розглянемо детальніше, кому платять такі кошти. Так, до списку найбільш високооплачуваних вакансій входять:
- ІТ-сфера (саме вона вже який рік займає лідируючі позиції не лише на українському ринку, але й на світовому. Спеціалістам цієї сфери (net-програміст, с++ програміст, програміст Java, гейм-дизайнер тощо) пропонують до 70 тис, все залежить від ваших вмінь, знань, навичок);
- телеведучий, стрімер (до 40 тис. пропонують на подібних посадах);
- головний лікар (середня зарбітна плата за вакансіями — 36 тис. грн);
- водій-міжнародник (32,5 тис. грн в середньому);
- стоматолог (28 тис. грн в середньому);
- автоелектрик (20 тис. грн);
- торговий представник (20 тис. грн).
Серед інших висооплачуваних вакансій можна виділити: диспетчер, головний інженер, директор кафе, рієлтор, топ-менеджер.
Чого далі чекати від зарплат в Україні
Раніше "Сьогодні" розповідали, що найоптимістичніші прогнози щодо зарплат вказують: відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років. Поверненню високих зарплат сприятимуть такі чинники:
- повернення до України кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну через війну;
- фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки.
Водночас експерти наголошують, що швидке повернення зарплат до попередніх цифр можливе лише у гривні.
Раніше ми писали, що можуть робити працівники з трудовими книжками, поки триватиме воєнний стан, а також розповідали, як змінилися трудові відносини під час війни.