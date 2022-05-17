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Для українців вигадали нові штрафи: за що можна віддати 17 тис. грн під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 15:15
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Розповідаємо, що запропонували народні депутати для забезпечення порядку
Українців штрафуватимуть за порушення комендантської години
Українців штрафуватимуть за порушення комендантської години / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні можуть запровадити нові штрафи, а саме – за порушення комендантської години, режиму світломаскування та продаж алкоголю у невстановлений час під час воєнного стану.

Відповідні зміни передбачає законопроект № 7356, який зареєстровано у Верховній Раді, але ще не виносився на голосування

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Нардепи від "Слуги народу", які є авторами цього документа, пропонують встановити такі штрафи:

  • за порушення комендантської години та режиму світломаскування – 170-510 грн вперше, до 1700 грн за повторну провину;
  • порушення комендантської години в межах 5 км від державного кордону – 1700–3400 грн;
  • порушення обмежень на продаж алкоголю 8500–17000 грн;
  • порушення обмежень на продаж лікарських засобів – 1700-5100 грн, а також конфіскація товару та виручки.

У пояснювальній записці зазначається, що мета законопроекту полягає в усуненні реальної загрози життю та безпеці, а також забезпеченні громадського порядку.

Штраф за носіння форми

Раніше депутати пропонували за незаконне носіння військової форми карати більше серйозними штрафами.

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Відповідний законопроект перебуває на стадії опрацювання у Верховній Раді.

За одягання форми зі відзнакою можна отримати штраф у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 3400 до 5100 грн. За повторне порушення штраф може бути вже від 5117 грн. до 6800 грн.

"Сьогодні" раніше писали, за що українців часто штрафують у Німеччині і розповідали, яке покарання тимчасово скасували для українських водіїв.

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