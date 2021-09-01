Для кращих результатів – Кабмін виділяє 1 млрд грн на ремонт шкіл і оновлення шкільних їдалень

Погоджено більше 500 проектів поліпшення освітнього процесу

Денис Шмигаль: уряд погодив розподіл 1 міліарду гривень на ремонт шкіл. Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України виділяє 1 мільярд гривень на ремонт шкіл і оновлення матеріально-технічної бази шкільних їдалень. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі в середу, 1 вересня.

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"Уряд схвалив розподіл 1 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", – написав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що програмою передбачено капітальний ремонт шкіл, а також оновлення матеріально-технічної бази їдалень навчальних закладів.

"Зараз у співпраці з облдержадміністраціями та народними депутатами погоджено понад 500 проектів, покликаних поліпшити умови для належного освітнього процесу. Регіони отримають кошти на розвиток безбар'єрного простору і організації та забезпечення здорового харчування в навчальних закладах", – підсумував Шмигаль.

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Відзначимо, що в цьому році для забезпечення належного освітнього процесу і початку навчального року в закладах загальної середньої освіти в державному бюджеті враховано понад 100 мільярдів гривень.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що з 1 вересня в Україні в силу вступили нові норми харчування в школах. Тепер в їдальнях не продаватимуть сосиски, каву, чіпси та інші шкідливі для дитячого організму продукти.

Тим часом українські політики показали, як вони виглядали в шкільні роки.