Гроші блокуватимуть не всім? Чому клієнти ПриватБанку можуть видихнути спокійно

У банку пояснили, чому не треба хвилюватись щодо перевірок фінансового моніторингу

Банк робитиме все можливе, аби клієнти не відчували незручностей в роботі / Фото: Getty Images, РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк не завжди вимагає підтвердження доходів клієнта, навіть якщо ті перевищують 500 тис. грн.

Як інформують в установі, хвилюватись щодо перевірок фінансового моніторингу як протягом дії воєнного стану, так і в мирні часи немає причини, оскільки більше 99% платежів та переказів клієнтів не вимагають додаткового підтвердження від клієнта.

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Так, в банку розроблена та впроваджена сучасна автоматизована система, що дозволяє мінімізувати звернення до клієнтів і покликана виявляти саме ті операції, що можуть становити ризик для клієнтів та банку.

Тобто лише за умови значної різниці між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій по рахунках банк буде звертатись до клієнтів задля надання пояснень, а за можливості, підтвердних документів. Надати пояснення і документи клієнт може як у відділення банку, так і онлайн.

Які кошти не проходять контроль

Не проходять контроль кошти, які спрямовані:

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на підтримку ЗСУ;

на благодійні організації;

волонтерські програми.

"За умови зрозумілого для Банку джерела походження доходу Клієнту, як до прикладу – отримання заробітної плати або бонусів, ні які питання не будуть підніматися", —заначили в банку.

Обмеження від ПриватБанку

Нагадаємо, ПриватБанк ввів обмеження на витрати за картками клієнтів, якщо ті не підтвердять або відмовляться документально підтвердити свої доходи.

Мовиться про оборот в 500 тис. грн на місяць. Як заявили в банку, у таких випадках у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

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"Клієнти отримають від банку запит на надання документів через "Приват24", Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", — зазначили в ПриватБанку.

Нагадаємо, що 27 червня банк повідомив, що починає виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам.

Раніше ми розповідали, як клієнтка ПриватБанку втратила 200 тис. грн зі своєї картки.