Грошові виплати на дитину під час війни – яку підтримку надають в Україні та ЄС

Розповідаємо про програми соціальної підтримки людей, які змушені були тікати від російської агресії

Які виплати на дітей під час війни в Україні та Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку війни мільйони українців покинули свої домівки та переселились на захід. Комусь вдалося знайти прихисток в Україні, комусь – виїхати за кордон.

Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про актуальні програми фінансової підтримки українських переселенців та біженців. Далі – коротко про кожну з них.

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Виплати в Україні

Із 5 квітня почав діяти урядовий проєкт підтримки дітей, який реалізують разом з ЮНІСЕФ. Право на отримання додаткових виплат мають:

сім’ї з трьома і більше дітьми, з яких принаймні одна дитина віком до 2 років;

сім’ї з двома і більше дітьми, з яких не менш як одна дитина з інвалідністю.

Для отримання потрібно заповнити форму на офіційному сайті ЮНІСЕФ, згодом ця послуга буде доступною на порталі "Дія". Після перевірки вказаних даних, заявник отримує повідомлення про те, що їм виплачуватимуть по 2220 грн на кожного члена сім’ї щомісяця, але не більше ніж для п’ятьох осіб. Виплата допомоги здійснюється одноразово одним платежем із розрахунку на три місяці.

Наприкінці березня також запрацювала державна програма підтримки переселенців, у рамках якої надають фінансову підтримку дорослим і дітям. На одного переселенця виплачують щомісяця по 2000 грн, а також на кожну дитину – по 3000 грн підтримки.

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Для отримання виплат потрібно зареєструватися як внутрішньо переселена особа та стати на облік. Після цього через "Дію" можна оформити допомогу, яку нараховуватимуть на банківську картку.

Окрім цього, нові пенсії передбачені для студентів, віком від 18 до 23 років, які продовжують навчання під час війни, але втратили годувальника. З огляду на складнощі з оформленням довідок, Пенсійний фонд самостійно опрацьовуватиме наявні дані та продовжуватиме нараховувати виплати дітям.

Підтримка за кордоном

Українці, які виїхали в Польщу через війну, можуть отримати фінансову допомогу від ООН впродовж 3 місяців. На одну особу з сім’ї виплачують 700 злотих (4824 грн) і по 600 (4135 грн) – на наступних чотирьох людей.

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Для отримання грошей, потрібно заповнити відповідну форму та зустрітися з представником програми у визначений час. При собі мати документ, що підтверджує особу, а потім – надати відбитки пальців. Після завершення процедури, за 7 днів надійдуть гроші, які потрібно зняти в банкоматі.

Відповідно до закону, який підписав польський президент Анджей Дуда, усім біженцям з України виплачують одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (2068 грн). Українці також можуть перебувати легально в Польщі впродовж 18 місяців, а потім отримати дозвіл ще на 3 роки. Їм надають безкоштовну медичну допомогу, а діти можуть ходити до місцевих шкіл.

Із березня в Чехії надають щомісячні виплати українцям у розмірі 5000 крон (6445 грн). Їх здійснюватимуть 6 місяців на підставі візи толерантності. Після її отримання, перша допомога нараховується одразу автоматично. Якщо за пів року сім’я не зможе покращити фінансовий стан, допомогу надаватимуть ще упродовж 5 місяців.

Основну допомогу виплачують українцям в Словаччині. Дорослі отримують 69 євро (2227 грн) на особу, якщо це люди з дітьми – 130 євро (4238 грн). Пара з дітьми може розраховувати на 179 євро (5795 грн), а якщо дітей більше чотирьох, то в межах 191 – 241 євро (до 7812 грн).

На початку квітня до фінансової підтримки громадян України долучилася Німеччина. Уряд забезпечуватиме їх такою ж підтримкою, як у рамках програми соцзабезпечення Hartz VI. З 1 червня переселенці з України можуть отримати по 400 євро (12 817 грн) на місяць. Для них спростять доступ до центрів зайнятості та охорони здоров’я, українці матимуть можливість піти на курси німецької мови.

Допомога переселенцям

Найближчим часом в Україні має запрацювати послуга з реєстрації переселенців у "Дії". Це дозволить швидко та оперативно отримувати інформацію про кількість ВПО і надати їм фінансову підтримку.

У березні запрацювала програма допомоги переселенцям – грошима, роботою та прихистком. Планують також відбудовувати зруйноване житло після війни.

Раніше ми розповідали про напрацьований механізм компенсацій за житло. Для того, щоб отримати відшкодування, потрібно надіслати заяву, після цього комісія оцінить збитки та вартість компенсації. Те, що можливо, відремонтують за державні гроші, решту стягнуть у вигляді репарацій з Росії.

Водночас власники нерухомості зі західних областей України можуть отримати компенсації за комунальні послуги, якщо надали прихисток переселенцям. Для отримання виплат, потрібно зареєструватися та вказати актуальну інформацію про кількість переселенців.