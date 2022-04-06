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Цинічно та безглуздо: росіяни втридорога розпродують речі з українською символікою

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 16:45
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Росіяни торгують сірниками, чашками та навіть нижньою білизною з зображенням карти України
Розпродують росіяни буквально все своє добро
Розпродують росіяни буквально все своє добро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Останнім часом росіяни активізувалися на платформах, де можна виставити оголошення про продаж різного непотребу, та ще й непогано заробити на цьому. Не гребують вони торгувати і речами, на яких зображена символіка України, мапа її території, комусь навіть спало на думку продавати сірники ледь не за сотню гривень або ж вкрадені на війні речі.

"Сьогодні" зібрав для вас топ безглузних оголошень росіян на Avito.

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Ось мешканець Москви виставив оголошення про продаж ретрочашки "Крим—Україна". Її особливість, як вважає автор написаного, в тому, що за кольором на карті півострів Крим відноситься до України, а вартість такого "чуда" — 1700 грн за курсом НБУ, зафіксованим на період воєнного стану.

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Оголошення / Фото: скріншот

Хтось вирішив продати пачку сірників з зображеними на них кольорами українського прапора.

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"Сірники у вашу колекцію", — зазначив автор поста.

А вартість їх 250 рублів, що за фіксованим курсом НБУ під час воєнного стану буде 85 грн.

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Оголошення / Фото: скріншот

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Рідкісна монета в 5 копійок, проте що саме у ній рідкісного, автор не зазначив. Однак переконаний, що росіянам її катастрофічно не вистачає в їхній колекції. Відразу виникає питання: що це за колекція така — з українських сірників та монет?

Зауважимо, що вартість такої 2040 грн за фіксованим курсом НБУ під час воєнного часу.

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Оголошення / Фото: скріншот

Як зазначив автор оголошення: "Купюри з гарними номерами". Те, що з гарними, сумнівів немає, бо це ж українське, а от питання необхідності нашої валюти в Московській області та її вартості (340 грн) залишається відкритим.

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Оголошення / Фото: скріншот

Нічого особливого: просто чоловіча нижня білизна з мапою України, яка, можливо, знадобиться комусь у Воронезькій області. Така собі "прихована любов до України" в Росії з її "свободою слова". Вартує вона орієнтовно 119 грн.

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Оголошення / Фото: скріншот

Але найбільший цинізм проявили російські мародери, що виставили на продаж вкрадену у вигляді трофею під Броварами олімпійку. Оголошення опублікувала Українська асоціація футболу в Instagram. Хочуть росіяни отримати за неї орієнтовно 1300 грн.

Санкції проти Росії

Через вторгнення в Україну проти Росії застосували жорсткі санкції. Це спонукало великі компанії виходити з російського ринку і, відповідно, викликало дефіцит таких "необхідних" речей, як іграшка "Акула" з IKEA чи товари з McDonald’s.

Серед сотень інших брендів відмовилася спонсорувати вбивць і компанія Apple. У Росії з 10 березня більше недоступний ні App Store, ні Apple Pay, відповідно, омріяні багатьма iPhone стали просто шматками металу. Водночас іще на початку березня ціни на нові моделі в російських магазинах були досить високими.

Раніше ми розповідали, що Україна збирається стягнути з Росії репарації за збитки, завдані під час війни. Це будуть як грошові, так і натуральні відшкодування.

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