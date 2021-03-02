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Цифра дня. Українці почали скуповувати долари у банків

2 березня, 16:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За підсумками минулого року населення, навпаки, здавало валюту

За лютий 2021 року фізичні особи в Україні купили в банках на 9,4 млн доларів більше валюти, ніж продали. Так, українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1605,9 млн доларів, а купили – на 1615,4 млн доларів.

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Про це свідчать дані Національного банку України.

Експерти зазвичай пояснюють зростання попиту на валюту з бажанням громадян зберегти заощадження, а збільшення продажу – з "проїданням" валютних заначок.

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До речі, НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці операції населення з безготівковою валютою.

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Нагадаємо, протягом усього 2020 року українці продали банкам готівкової валюти на 15,95 млрд доларів, а купили – на 14,85 млрд доларів. Отже, чистий продаж валюти населенням перевищив мільярд доларів і склав 1,1 млрд.

Крім того, у 2021 році українцям дозволили обмінювати готівкові долари через банкомати і термінали.

При цьому потрібно враховувати, що на такі операції автоматично поширюється введений в Україні у 2020 році фінмоніторинг. Походження коштів не перевірятимуть, якщо сума менша 5000 гривень (30 тис. грн за умови сплати кредиту).

А про те, як зміняться пенсії українців у березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск.

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НБУ українці банки валюта заощадження

Джерело: Сьогодні

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