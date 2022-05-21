Чорний ринок лихоманить: що відбувається з доларом

Розповідаємо, який курс пропонують спекулянти на чорному ринку у суботу, 21 травня

Який курс долара на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація з доларом в Україні на чорному ринку міняється постійно. Курс ставить нові рекорди і постійно зростає.

"Сьогодні" розказують, скільки коштує долар 21 травня, а також разом з аналітиком RoboForex Андрієм Гойловим пояснюють, що стало причиною послаблення гривні.

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Який курс на чорному ринку

Згідно з даними на спеціалізованому сайті "Курс України", середній курс продажу становить 38,24 грн/дол., а курс купівлі – 37,25 грн/дол.

Наприклад, 19 травня, середній курс продажу на чорному ринку становив 36,5 грн/дол., а курс купівлі – 35,9 грн/дол.

Тепер серед деяких пропозицій курс продажу перевищує 39 грн/дол., а стартує від 37,2 грн/дол.

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Загалом ситуація виглядає так:

Що стало причиною ослаблення

Андрій Гойлов відмічає, що міжнародна допомога, яку отримує Україна, дозволить укріпити платоспроможність нашої держави і підвищити довіру інвесторів.

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Зокрема, ідеться про таку фінансову допомогу:

20 травня Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС;

очікується кредит на суму 9 млрд євро за новою програмою ЄС;

Сенат США підтримав ленд-ліз для України на 40 млрд доларів.

Якщо підсумувати, то разом із обіцяною допомогою від країн "Великої сімки" ми можемо отримати близько 80 млрд доларів.

Гойлов додав, що курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2022 році піднявся до 70% від номіналу, а це рекорд із початку березня цього року.

Крім того, за словами експерта, економічна активність населення і бізнесу поступово зростає. Це в свою чергу викликає зростання попиту на імпортні товари, що створило локальний дефіцит іноземних валют.

"Купити їх безпосередньо на міжбанку практично неможливо, оскільки більшу частину потреб населення задовольняє малий та середній бізнес. Все перераховане стало причиною ослаблення курсу гривні", – пояснив аналітик.

Він додав, що побічно до ослаблення причетне і емісійне фінансування Нацбанком видатків держбюджету. Крім того, НБУ проробляє різні варіанти, щоб повернутися до "плаваючого" офіційного курсу.

НБУ дозволив банкам продавати валюту за вільним курсом

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з 21 травня 2022 року НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. При цьому офіційний курс гривні до долара залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Це зробили для того, аби вирівняти умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

Ще одна важлива зміна – тепер банки можуть самі встановлювати курс, за яким списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.

Як пояснюють в НБУ, такі зміни дозволять зблизити курс конвертації валюти для українців, які зараз за кордоном, і курс купівлі готівкової валюти для тих, хто залишається в країні.

Також ці рішення дозволять зменшити "картковий туризм".

Ми також розповідали з експертами, яким може бути курс долара після такого рішення, і що буде з цінами. Читайте також, скільки грошей тепер можна зняти з картки за кордоном.