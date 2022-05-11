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Чехія посилить правила в'їзду для українців – чому і що зміниться

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 травня, 14:19
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Чехія посилює перевірку документів щоб знати, хто точно потребує фінансової допомоги
Чехія посилює паспортний контроль для українських біженців
Чехія посилює паспортний контроль для українських біженців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Чехії з понеділка, 16 травня, посилять паспортну перевірку для біженців з України, а фінансову допомогу виплачуватимуть лише тим, хто перетнув кордон України після 24 лютого.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії

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Рішення обумовлено тим, що в країні спостерігається великий наплив угорських ромів, у багатьох з яких є українські паспорти. Вони їдуть у Чехію з Угорщини та Закарпаття, щоб отримати гроші.

"МВС таким чином реагує на ситуацію, коли до нас приїжджають люди, які насправді не тікають від війни в Україні... Не має бути штучної проблеми, і до нас не можна посилати цих людей", – йдеться на сайті МВС.

Як пише видання Euractiv, з 16 травня у тих, хто претендує на грошову допомогу, перевірятимуть штамп у паспорті, що підтверджує перетин українського кордону.

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Зазначимо, що українські біженці в Чехії отримують по 200 євро допомоги. Крім цього, уряд країни фінансово підтримує місцеві сім'ї, які прийняли в себе українців, що втекли від війни.

Нові правила для українських біженців

У Молдові з 4 травня дозволили українцям, які приїхали в країну з паспортом, срок дії якого закінчився, виїздити з країни з тим же документом.

Зазначено, що такі умови спрощеного перетину можна застосувати лише один раз.

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Раніше ми розповідали, що Польща змінила правила в'їзду для українців з тваринами, і писали, скільки коштуватиме життя в Канаді.

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