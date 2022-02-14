Ціновий "бум" на ринку: як змінилася вартість продуктів за пʼять років

Таке зростання вартості продуктів просто шокує українців

Ціни на продукти зростають з кожним роком / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З 2017 року ціни на молоко, гречку та хліб суттєво зросли. Якщо раніше літр молока можна було придбати орієнтовно за 18 грн, то зараз і 30 грн не вистачить.

Про це свідчать дані Мінфіну.

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Для порівняння цін ми розглянули період березня 2017 року та лютого 2022 року. Нагадаємо, тоді мінімальна зарплата становила 3200 грн. Наразі цей показник становить 6500 грн.

Динаміка цін на молоко 2,6%:

18,94 грн у 2017 році;

32,18 грн у 2022 році.

Динаміка цін на гречку:

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31,86 грн у 2017 році;

51,01 у 2022 році.

Динаміка цін на хліб пшеничний:

10,33 грн у 2017 році;

27,11 грн у 2022 році.

Що буде з цінами далі?

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, хліб восени 2022 року українці купуватимуть за ціною на 35% більше від торішньої вартості. Нагадаємо, 2021 року хліб коштував 23,40 грн.

Варто звернути увагу і на те, що долар зростає, зростає ціна на газ та нафту, в цих умовах зростає ціна на будь-яке транспортування та роботу підприємств.

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А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі "Сьогодні" зазначив, що найбільше дорожчатимуть усі дешеві популярні харчові продукти. Оскільки в умовах такої інфляції люди здебільшого звертатимуть увагу на дешеві аналоги, аніж на дорогі делікатеси.

Так було у 2021 році, коли найбільше подорожчали дешеві олія, яйця, курятина.

Продуктові талони в Україні

В Офісі президента задумались над впровадженням продуктових талонів, які отримуватимуть соціально-незахищені верстви населення.

На думку уряду, це допоможе стабілізувати економічну ситуацію. А запустити так звану "субсидію" на їжу хочуть через застосунок "Дія".

Серед переваг системи – захист соціально-незахищених верств населення від скрутного становища, а ось серед недоліків – дорожнеча програми. Також варто звернути увагу на те, що саме ті люди, які потребують продуктових талонів, частенько не мають смартфонів та застосунку "Дія".

Нагадаємо, 12 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити граничний рівень торгової надбавки на деякі види продуктів.

Раніше ми писали, як ціни на продукти відрізняються в Польщі та в Україні. Ми порівнювали основні харчові продукти.