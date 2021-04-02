Ціна акцій на світових біржах перевищила весь ВВП планети

Загальна ціна акцій на фондових біржах світу досягла станом на кінець березня рекордної суми за всю історію фінансів – приблизно 106 трлн дол. Вона збільшилася за останній рік орієнтовно на 60 в. п. В результаті сукупна ціна акцій вже перевищує обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) планети (83,8 трлн доларів у 2020 році).

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Такого висновку дійшли аналітики японської ділової газети Nikkei. На їхню думку, такі цифри створюють відчуття небезпечного перегріву ринку.

З сукупної ціни акцій 106 трлн дол 45 трлн припадають на біржі США. Акції там за рік станом на кінець березня подорожчали приблизно на 70 в. п. під впливом пом'якшення фінансової політики в Сполучених Штатах і великих бюджетних вливань, покликаних пожвавити економіку в умовах пандемії, зазначає газета.

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До речі, американський індекс S & P 500 вперше в історії подолав позначку в 4000 пунктів. За підсумками торгів S&P 500 піднявся на 46,98 пункту – до 4019,87 пункту, повідомила Wall Street Journal.

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На думку японських експертів, глобальне зростання цін на акції пов'язаний з перетіканням на фондові ринки коштів інвесторів, які чекають збільшення прибутків на тлі подолання пандемії і відновлення світової економіки.

Нагадаємо, раніше в Україні дозволили продавати акції Facebook і Tesla.

Крім того, профільна Нацкомісія видала дозвіл на обіг акцій Apple.

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