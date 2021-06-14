Бігти в обмінники? Курс долара впаде – експерт

Гривня поки що тримається / Фото: AFP

Долар, який в останні дні падає в ціні, продовжить тенденцію на здешевлення.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"Цього тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар у банках буде торгуватися близько 26,8/27,0 грн", – розповів він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на понеділок, 14 червня, визначив курс 1 долара США – 27,04 грн.

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Як відомо, після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що в України є всі необхідні інструменти для руху в НАТО, а Вашингтон готовий підтримати Київ на цьому шляху, курс гривні в середу, 9 червня, виріс до 27,1 за долар.

Також повідомляли, що, незважаючи на успішне розміщення ОВДП і серйозне зміцнення української валюти на міжбанку, на зовнішніх ринках ми поки торгуємо в мінус, тож негативне сальдо перевищує 1 млрд доларів. Тому, навіть незважаючи на нинішнє зростання курсу гривні, вона може впасти до 27,45 за долар і 33,50 за євро.

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