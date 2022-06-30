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Без айкосу та кальяну? Що підготував для українців наступний місяць

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 18:31
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Розповідаємо, які зміни чекають на українців найближчим часом
Електронні девайси фактично прирівняли до звичайних цигарок
Електронні девайси фактично прирівняли до звичайних цигарок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 11 липня набуває чинності антитютюновий закон 1978-ІХ, який передбачає заборону куріння тютюнових виробів для нагрівання у визначених законом місцях нарівні з цигарками, кальянами та е-сигаретами.

Про це повідомляє Держспоживслужба України.

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На додаток до всього, забороняються курилки у приміщеннях підприємств усіх форм власності та надані повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати вільні від куріння місця.

За інформацією держустанови, кожен може подати скаргу на куріння у забороненому законом місці. Зробити це можна дистанційно через сайт Держспоживслужби.

За куріння у заборонених законом місцях відповідальність несуть як курці, так і суб'єкти господарювання, у приміщенні чи на території яких вчиняється правопорушення.

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За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців (80%) підтримують заборону куріння тютюнових виробів для електричного нагріву (glo, Iqos) у громадських місцях. При цьому 86% громадян висловилися за збільшення кількості громадських місць, вільних від диму (офіси, приміщення підприємств, готелі).

Які передбачені штрафи?

Верховна Рада ще 16 грудня ухвалила законопроєкт № 4358, згідно з яким за куріння кальянів, електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) у громадських місцях і закладах громадського харчування каратимуть штрафами.

Тисячу гривень штрафу заплатять особи до 18 років за продаж тютюнових виробів, стосується це і поштучного розповсюдження. Повторне порушення — 10 тисяч гривень.

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Аналогічні штрафи вводяться за розміщення або куріння кальяну, тютюнових виробів, електронних сигарет або ТВЕН у приміщеннях, громадських місцях, закладах ресторанного господарства. Субʼєкти господарювання заплатять за це три тисячі гривень штрафу, а у разі повторного порушення протягом року – 11 тисяч гривень.

Реклама тютюнових виробів карається штрафом у30 тисяч гривень, повторне порушення — 50 тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

Реклама у місцях продажу тютюну також заборонена, за винятком "одного плаката розміром не більше 40х30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація чорного кольору на білому тлі про наявні у продажу тютюнові вироби і ціни на них".

Раніше ми розповідали, як з РФ виходять найбільші виробники цигарок, а також писали, за що курцям доведеться платити більше.

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