Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Банківський колапс у дії? Ощадбанк потрапив у новий скандал із карткою киянина

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
22 листопада, 07:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українці скаржаться, що за картку киянина в Ощадбанку вимагають гроші
У банку заявили, що для клієнтів є обов'язковою послуга страхування
У банку заявили, що для клієнтів є обов'язковою послуга страхування / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт державного Ощадбанку поскаржився, що співробітники банку змусили його заплатити 70 гривень за пластик. картки киянина, яку мають оформляти безкоштовно.

Як написав на сайті "Мінфіну" українець Руслан Некрутенко, він сплатив у касу гроші, а на квитанції побачив, що отримувач компанія "МетЛайф", яка не має жодного відношення до виробництва пластику.

Реклама

Гроші "за пластик"

"Мною було поставлено питання на Мінфіні з стосовно цього незрозумілого платежу, на що представники банку взяли мої дані та пообіцяли провести повернення коштів за псевдо послугу "Випуск модного пластику" під виглядом аферистичного страхування", – написав клієнт банку.

Пізніше йому передзвонили представники фінустанови та повідомили, що при відкритті картки киянина обов'язкова послуга страхування на один місяць, яка коштує 70 гривень. А карта жителя столиці ще у виробництві.

"На сайті банку цієї інформації немає, я і мій друг заплатили по 70 гривень якійсь шарашкіній конторі "МетЛайф" за "випуск модного пластику". Звичайно, користы, що тут написав мені представник "Ми організуємо повернення грошей" – повний нуль", – пише чоловік.

Гроші "за транспортування"

Ще один українець поскаржився, що за картку киянина у Ощадбанку вимагають гроші. На цей раз за пересилання.

"Дев'ять років тому я працював на мотозаводі, звичайно, мені було зручно отримати карту на вул. Якіра. Тепер я не працюю, живу по вул. М. Ушакова. Щоб отримати карту за місцем проживання, банк хоче здерти з мене 40 гривень за пересилання. А що означає перевипуск картки за 80 гривень", – пише українець з ніком Skorokhodov.

Клієнт написав, що він інвалід по зору і отримує пенсію у розмірі 1700 гривень, а 80 гривень за таких доходів для нього значна сума.

Реклама

Що кажуть у банку?

Співробітники відповіли Руслану Некрутенко, пишуть, що страхування справді необов'язкове для клієнтів.

"Страхування не є обов'язковим і може оформлюватись лише за бажанням клієнта. Перепрошуємо за незручності. Цю ситуацію обов'язково перевіримо та надамо вам зворотний зв'язок", – пояснили в банку.

Другому українцеві співробітники банку поки що не відповіли.

Раніше ми повідомляли, що у Києві суттєво збільшиться вартість проїзду у громадському транспорті. Нові тарифи планують встановити після закінчення опалювального сезону у столиці.

Реклама

Нагадаємо, через суттєве збільшення цін на проїзд у громадському транспорті Києва, в державному Ощадбанку пророкують колапс – до відділень прийде багато українців за картками киянина.

банкиОщадбанк
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.3622

Євро (€)

29.98

Монетний двір
2600 грн за нові два долари
До колекції!
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,60
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,68
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти