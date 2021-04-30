Банки України позбулися "поганих" кредитів на мільярди гривень

Якість кредитних портфелів покращилася у всіх банках, крім російських, але українські державні установи показали не найкращий результат

Обсяг проблемних кредитів в банках України вперше за останні роки опустився нижче рівня 40%. За підсумками січня-березня 2021 року він склав 39,9%. Для порівняння, на початку року 41% кредитів вважалися "поганими". Найбільше таких кредитів – у банках, що підконтрольні Росії та знаходяться під санкціями. На другому місці за обсягом непрацюючих позик – державні банки України. У ПриватБанку, наприклад, 73,5% кредитів мають ознаки проблемності.

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Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Втім, навіть держбанки скорочують частку проблемних кредитів – за квартал вона впала з 57,4% до 56,4%.

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"Масштабну роботу з очищення портфелів вони (держбанки. – Ред.) почали в 2020 році, списавши в цілому за рік заборгованості на 30,6 млрд в національній валюті і 3,1 млрд доларового еквівалента в інвалюті", – зазначили в НБУ.

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Приватні банки з українським капіталом показали найкращий результат, скоротивши частку проблемних кредитів з 14,6% до 13,2%.

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Мета НБУ – зменшення частки таких кредитів у портфелі сектору нижче 20% до 2025 року.

Нагадаємо, з 27 квітня вступили в силу нові правила для банків. Посилилися вимоги до договорів про кредити, депозити та поточні рахунки – фінустанови тепер повинні повністю розкривати інформацію (в тому числі про відсотки і платежах по кредитах), не друкувати нюанси дрібним шрифтом і т.д.

А про те, що буде з депозитами українців в держбанках, якщо ПриватБанк і Ощадбанк продадуть приватникам, дізнавайтеся в сюжеті "Сьогодні":