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Банки обдирають клієнтів? Що відбувається в Monobank з подвійною конвертацією

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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25 червня, 11:30
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Клієнт Monobank розповів про надто дорогу конвертацію при покупці на закордонних сайтах
Як у Monobank відбувається конвертація
Як у Monobank відбувається конвертація / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно українець хотів купити товари на японському сайті та сплатити карткою Monobank. Але в процесі він зрозумів, що український банк за покупку хоче зняти більше грошей.

Відповідний відгук клієнт залишив у профілі банківської установи на сайті "Мінфін" .

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Чоловік розповів, що за прямої оплати карткою Visa/Mastercard на японському сайті можна вибрати валюту оплати (10-20 валют, включаючи гривню). Клієнт вибрав оплату в гривнях і за операцію з картки мало списатися 26 тис.грн, але Monobank хотів списати 29 тис.грн.

"Написав продавцю, спитав за подвійну конвертацію – відповіли, що краще використовувати PayPal, де можна вимкнути подвійну конвертацію. Так і зробив", – розповідає чоловік.

Клієнт, до того ж, звернувся до техпідтримки платіжної системи PayPal з приводу конвертації, де йому відповіли, що якщо валюта картки в гривні, то при оплаті японськими ієнами відбувається лише одна конвертація — з грн на ієну.

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Після цього чоловік вирішив ще раз спробувати здійснити покупку. На його подив, тепер сума списання зросла до 29,5 тис. грн. Після цього клієнт вже звернувся в техпідтримку Monobank.

Що відповіли у банку

Представники фінансової установи наголосили, що торгова точка виставляє рахунок у гривнях для зручності клієнтів. Безпосередньо списати суму у гривнях із гривневої картки немає можливості, бо торгова точка – закордоном.

"Тому оплата відбувається шляхом конвертації гривня (відображається на сайті) – долар (валюта платіжної системи) – гривня (валюта картки)", – зазначають у банку.

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При цьому в Monobanke наголошують, що запит на оплату до них надходить у доларах.

"Ми беремо витрати на себе у разі, якщо сума списання до 10 доларів, тобто у вас списується саме та сума, вказана на сайті", – додали у фінансовій установі.

Monobank відключив одну із послуг

Нещодавно у Monobank обмежили виведення грошей з криптовалютних бірж, тому українці не можуть зарахувати на свої картки гроші з Binance

"Перекази, пов'язані з електронними валютами (не тільки Binance), заборонені правилами банку, тому такий платіж не може бути зарахований",– заявили у службі підтримки.

Поки що заборона не стосується інших бірж, але проводити подібні платежі "не рекомендується". Водночас у Binance нагадали про обмеження Національним банком операцій з купівлі криптовалюти на суму до 100 тис. грн/осіб, щоб зменшити відтік капіталу, тому деякі банки не мають технічної можливості проконтролювати ліміти на криптооперації.

Раніше ми розповідали, що відбувається з депозитами у Monobank, і писали, як українцям за кордоном вигідно користуватися валютою.

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