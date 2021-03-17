Баланс залишився хитким: чи чекати на зростання курсу долара в Україні

Долар 17 березня після невеликого зросту в офіційних курсах Нацбанку торгується на міжбанку поблизу 27,72 гривні. Баланс валютного ринку залишається хитким. Якщо нерезиденти повернуться до покупки українських ОВДП, курс залишиться в діапазоні 27,65-27,85 гривні. А якщо іноземці почнуть виходити з українських паперів, долар виросте до 27,95 гривні.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
"Валютний ринок відстежує дії нерезидентів, на яких розраховував Мінфін, пропонуючи 6-річні ОВДП. Але попиту на довгі папери не було, прибутковість була запропонована нижче, ніж очікувалося. Пауза у нерезидентів розгорнула ринок", – пояснив аналітик.
Від також уточнив, що аграрії продовжують заводити валюту під посівну. Нафтотрейдери, навпаки, активізувалися з новими контрактами через ризиків зміни структури ринку пального.
Крім того, епідеміологічна ситуація в країні погіршується, і учасники валютного ринку знаходяться в очікуванні можливого локдауну.
Нагадаємо, також сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому у банків грабіжницькі відсотки по кредитах і коли вони знизяться. А іноді українцям можуть "нав'язати" кредит зовсім без їхнього відома. Як так відбувається і що робити? Дивіться в сюжеті:
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