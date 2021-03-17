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Баланс залишився хитким: чи чекати на зростання курсу долара в Україні

17 березня, 11:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Фінансовий аналітик розповів про ситуацію на валютному ринку

Долар 17 березня після невеликого зросту в офіційних курсах Нацбанку торгується на міжбанку поблизу 27,72 гривні. Баланс валютного ринку залишається хитким. Якщо нерезиденти повернуться до покупки українських ОВДП, курс залишиться в діапазоні 27,65-27,85 гривні. А якщо іноземці почнуть виходити з українських паперів, долар виросте до 27,95 гривні.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Валютний ринок відстежує дії нерезидентів, на яких розраховував Мінфін, пропонуючи 6-річні ОВДП. Але попиту на довгі папери не було, прибутковість була запропонована нижче, ніж очікувалося. Пауза у нерезидентів розгорнула ринок", – пояснив аналітик.

Від також уточнив, що аграрії продовжують заводити валюту під посівну. Нафтотрейдери, навпаки, активізувалися з новими контрактами через ризиків зміни структури ринку пального.

Крім того, епідеміологічна ситуація в країні погіршується, і учасники валютного ринку знаходяться в очікуванні можливого локдауну.

Нагадаємо, також сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому у банків грабіжницькі відсотки по кредитах і коли вони знизяться. А іноді українцям можуть "нав'язати" кредит зовсім без їхнього відома. Як так відбувається і що робити? Дивіться в сюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар міжбанк ОВДП курс долара валютний ринок прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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