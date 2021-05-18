Антирекорд за 8 місяців: в Україні помітно подешевшав долар

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 18 травня

Так дешево долар не коштував з вересня-2020 / Фото: Данило Павлов, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 18 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

Реклама

1 долар США – 27,56 грн;

1 євро – 33,44 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями курс долара впав ще на п'ять копійок після зниження на дві копійки попереднього банківського дня. Це мінімум з 1 вересня 2020 року, тобто більш ніж за вісім місяців. За тиждень – з 11 по 18 травня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 20 копійок.

Як пояснювали експерти, багато в чому зміцнення гривні забезпечує попит на українську руду і зерно, на які до того ж зростають світові ціни. Крім того, нерезиденти призупинили свій вихід з гривневих держоблігацій.

Євровалюта після зростання на 11 копійок впала в ціні на чотири копійки.

Реклама

Вартість 10 російських рублів 18 травня знизилася на дві копійки.

Читайте також: Світовий банк схвалив виділення Україні 2,5 млрд гривень на вакцину

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 17 травня, долар на міжбанку не змінився в ціні ні в купівлі, ні в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,53/27,55 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на дві копійки в купівлі і залишилася без змін у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,44/33,45 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

Реклама

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсу станом на кінець року 28,2 грн/дол.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

Реклама

→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

Відео: Сьогодні

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні