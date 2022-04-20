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Американські гірки чи стабільність: чого чекати від курсу долара в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 10:02
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Розповідаємо, яких коливань курсу долара варто очікувати українцям найближчим часом
Долар найближчим часом буде стабільним
Долар найближчим часом буде стабільним / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Найближчим часом курс долара в Україні не буде сильно коливатися і впливатимуть на це одразу декілька факторів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник президента Олег Устенко.

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За словами представника Офісу Президента, на курс долара наразі впливає попит на валюту, який є досить невеликим серед населення.

Устенко визнав, що постачання валюти в Україну впало, але воно відбувається від наших експортерів.

"Якщо мова йде про додаткові кошти, які Україна зможе отримувати від країн "Великої сімки", від МВФ та міжнародних партнерів, то це означатиме, що валюта заходить в країну і золотовалютні резерви будуть поповнюватись", – каже радник Зеленського.

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Він не бачить жодних ризиків, які могли б призвести до значних курсових коливань. На думку Устенка, вони все ж таки будуть, однак в межах декількох відсотків.

Що робити з доларом під час війни?

Раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов, розповів "Сьогодні", що попри інфляційний тиск долар залишається досить надійним способом щоб зберегти заощадження.

За словами експерта, в в Україні інфляційний тиск набагато сильніший і ціни зростають ще швидше.

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Гойлов вважає, що у довгостроковій перспективі, зважаючи на зниження митних та податкових надходжень до держбюджету, а також активні бойові дії, девальвація гривні є неминучою.

"Сьогодні" також писали, як безпечно вивезти гроші за кордон і розповідали, як зафіксований НБУ курс долара вплине на кожного українця.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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