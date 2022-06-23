Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ⚠ Росія погрожує Литві 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Активно наймають українців: де та скільки можна заробити у Польщі влітку

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 червня, 16:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про те, на яку роботу можуть розраховувати вимушені переселенці з України в Польщі
Коротко про актуальні пропозиції роботи для українців у Польщі
Коротко про актуальні пропозиції роботи для українців у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мільйони людей у пошуках прихистку від війни тимчасово поселились в Польщі. Після оформлення документів та поселення, актуальним для більшості українців стало питання роботи.

Польські роботодавці адаптувалися до нових реалій та попиту, тож і вакансій для громадян України побільшало. Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс EuropeService та пропонує дізнатися, яку офіційну працю та зарплату пропонують вимушеним переселенцям.

Реклама

Робота в ресторані

Заклади швидкого харчування досить популярні в Польщі, тож їм завжди потрібні працівники – для приготування їжі або прибирання. На ці посади наймають як жінок, так і чоловіків до 60 років. Робота з понеділка по суботу, зміни по 8-12 годин – це від 200 годин на місяць з оплатою на руки 16 злотих/год. (105 грн).

Пакувальник

У сусідній країні є чимало заводів, куди постійно наймають "робочі руки". Популярна вакансія – це пакувальник товарів. Наприклад, за упаковання солодощів готові платити від 3300 зл/міс. (21,7 тис. грн). Зміна триває 8-12 годин, працевлаштовують жінок до 55 років.

Працівник складу

Серед поширених вакансій – людина на склад, яка відповідатиме за приймання і відправлення товарів в інтернет-магазині: сканувати, пакувати, контролювати якість тощо. На роботу беруть жінок до 50 років. Зміна по 10-12 годин на день з оплатою 15-19 зл/год. (98-125 грн). За місяць виходить 240 робочих годин.

Реклама

Працівники супермаркетів

Наймають людей на роботу в Biedronka – популярний польський супермаркет. В обов’язки входить: комплектація замовлень, викладання товару на полицях, перевірка термінів придатності. Зміна по 8-10 годин шість днів на тиждень, за місць виходить до 260 годин з оплатою 16 зл/год. (105 грн). Кандидатами можуть бути як жінки, так і чоловіки віком до 55 років.

Оператор машин на виробництво

Заводи з виробництва автокомплектуючих потребують людей для демонтажу й складання генераторів, стартерів і компресорів, контролю якості, експлуатації машин та сортування відходів. Наймають як чоловіків, так і жінок до 55 років. Зміни по 8 годин, зарплата за місяць – від 2700 злотих (17,8 тис. грн), з преміями та доплатами за понаднормові та нічні зміни.

Лаборант

Якщо українці знають польську мову хоча б на базовому рівні, можуть спробувати свої сили в ролі лаборанта. В обов’язки входить контроль якості та аналіз будівельних матеріалів. Можуть подавати резюме як жінки, так і чоловіки з вищою або незакінченою вищою освітою, навіть без досвіду подібної роботи. Зарплата – 3300 злотих (21,7 тис. грн) на місяць без вирахування податків. Зміни тривають по 8 годин, доплачують за понаднормові години.

Реклама

Сезонні роботи

У розпал літа активно наймають людей на сільськогосподарські роботи – вирощування та збір урожаю. Кандидатами можуть бути як жінки, так і чоловіки, але лише до 45 років та фізично здорові. Робота передбачає 10-12 годин фізичної праці з оплатою 15 зл/год. (98 грн) плюс премії за обсяг зібраного врожаю.

Попит на українок

Останнім часом у Польщі фіксують відтік кваліфікованого медичного персоналу на Захід. Середній вік медсестер та акушерок, які ще працюють, становить 51-60 років. У лікарнях побоюються, що за кілька років взагалі не буде кому працювати на цих посадах.

За словами речника воєводської лікарні в Щецині Томаша Овсіка-Козловського, нині на цю роботу влаштовуються здебільшого українські жінки, які працювали медсестрами у себе вдома.

Вони отримують офіційну роботу як "особи, що надають сестринську допомогу". Далі кожна українка повинна отримати умовне право на те, щоб працювати у сфері охорони здоров’я. Коли дозвіл їм нададуть, жінок переоформлять як медсестер.

Наплив українських медсестер до Польщі через війну частково розв’язує проблему Західнопоморського воєводства, однак брак кадрів все ще дається взнаки, і вакансій на ринку чимало.

"Сьогодні" раніше розповідали, як українцям в Італії знайти роботу та які актуальні спеціальності на ринку, а також писали, як мікропідприємцям отримати безповоротний грант від держави на розвиток власної справи.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,75 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20556.8

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1117.03

Litecoin (LTC)

54.56

Ripple (XRP)

0.33

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти