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Аферисти об'єдналися: як тепер в українців викрадають гроші через інтернет

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 15:03
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Розповідаємо, яку нову схему вигадали шахраї для того, щоб дурити людей на гроші
Шахраї об'єднуються для своїх схем
Шахраї об'єднуються для своїх схем / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Шахраї постійно вигадують нові схеми для того, щоб наживатися на людях. І щоразу їхні методи стають все більш складними і "досконалими".

Для реалізації таких схем зловмисники об'єднують свої зусилля. Про одну з них попередили у Financial Literacy Ukraine.

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Гроші виманюють під час інтернет-торгівлі

Одна зі схем передбачає, що аферисти видають себе за покупців та працівників банків одночасно.

Так, один із шахраїв обирає в інтернеті оголошення про продаж будь-якого товару. Він зв'язується з продавцем та починає імітувати бажання купити цей товар, вдаючи із себе покупця. Врешті-решт зловмисник просить реквізити картки та каже, що гроші за товар надійдуть у певний час.

Саме в той час, про який попередив шахрай, продавцю телефонує інший учасник злочинної групи, представляючись працівником служби безпеки банку. Він повідомляє, що для зарахування грошей треба активувати кредитну картку.

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"Шахрай диктує продавцю реквізити підконтрольних рахунків, видаючи їх за коди активації кредитки. Внаслідок чого продавець перераховує гроші на рахунок шахрая", – зазначають експерти.

Важливо пам'ятати, що для того, аби на вашу картку переказали гроші, повідомляти треба тільки 16-значний номер картки. Якщо у вас просять будь-які інші коди чи інформацію, то є імовірність, що вас хочуть ошукати.

Які ще схеми актуальні під час війни

Раніше "Сьогодні" писали, що родичам військовослужбовців ЗСУ почали телефонувати невідомі з підозрілих номерів, а також надсилати повідомлення. За грошову винагороду вони пропонують дати інформацію про людину, яка в полоні, а також нібито посприяти визволенню.

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Крім того, зловмисники випитують у людей інформацію, прикриваючись уточненням даних.

Однак у Генштабі наголошують, що ні представники ЗСУ, ні будь-які інші органи військового управління чи державні установи не збирають грошей з родин полонених чи зниклих безвісти. Крім того, визволення з полону не відбувається через викуп.

Читайте також про те, що ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему, та про різні види афер, якими користуються шахраї під час воєнного стану.

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