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100%-вої гарантії по депозитах більше не буде – Ощадбанк приєднають до ФГВФО

30 червня 2021 18:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Верховна Рада прислухалася до порад міжнародних фінансових організацій і ухвалила законопроєкт в першому читанні

Правила для вкладників "Ощаду" зміняться

Правила для вкладників "Ощаду" зміняться / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

Державну гарантію на повний розмір депозитів в Ощабанку почали скасовувати. Верховна Рада погодилася зробити держбанк учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Отже, держава гарантуватиме компенсацію депозитів фізосіб в Ощадбанку тільки в сумі до 200 тис. гривень, як і в інших банках.

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Такі кроки передбачає законопроєкт № 5542-1, який парламент прийняв у першому читанні.

Важливо, що скасування 100%-вої гарантії пошириться тільки на нові депозити, договори про які будуть укладені вже після фактичного приєднання "Ощаду" до ФГВФО.

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Цей же законопроєкт допускає, що граничний розмір відшкодування може поступово підвищуватися. Це буде можливо тільки за умови фінансової стійкості Фонду гарантування. Передбачуваний графік підвищень:

  • до 31 грудня 2022 року – з 200 тис. до 400 тис. грн;
  • з 1 січня 2023 року – з 400 тис. до 600 тис. гривень.
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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк наполягають на тому, що всі українські банки повинні бути учасниками Фонду гарантування вкладів. Про те, щоб зробити Ощадбанк членом ФГВФО, говорили ще з 2018 року.

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Також в проекті стратегії дій Міністерства фінансів до 2023 року говорилося, що гарантовану суму відшкодування депозитів хотіли підвищити від 200 000 до 800 000 гривен. Почати реалізацію цієї ініціативи не вдалося.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дізнавайтеся у випуску новин "Сьогодні":

Крім того, сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на картці.

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