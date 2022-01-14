"Золоті" яйця: рейтинг продуктів, товарів та послуг, що подорожчали в 2021 році.

Експерти "Сегодня" назвали продукти, ціни на які зростуть уже днями

/ Фото: Сьогодні

За 2021 рік вміст гаманця кожного українця знецінився на 10%. Саме настільки, за підрахунками Держслужби статистики, зросли за рік ціни на всі продукти, товари та послуги. Економісти називають ці дані заниженими, особливо щодо подорожчання продуктів.

"Сьогодні" склали рейтинг продуктів, товарів і послуг, що подорожчали за минулий рік, порівняли офіційні дані з експертними оцінками і дізналися, що і наскільки може подорожчати у 2022 році.

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Що змінилося за рік

Порівняно з 2020 роком, інфляція прискорилася майже вчетверо: було 2,7%, стало 10% (рік до року в цілому, а не грудень до грудня). Продукти також дорожчали швидше: на 10,8% за 2021 проти 2,7% за 2020 рік.

Для порівняння: у 2020 році були практично стабільними ціни на більшість щоденних продуктів: хліб, яйця, м'ясо, олію, молочку. Ще у 2020 році дешевшали енергоносії: природний газ – на 18,8%, пальне – на 16%. У 2021 році стабільність та здешевлення змінилися стрімким зростанням цін на десятки відсотків за рік.

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Продуктовий кошик

Як видно з інфографіки, ціни на три види товарів помітно відірвалися від середніх значень. Це цукор (+61,5%) за рік, у грошах подорожчання близько 10 грн/кг, соняшникова олія (+57,7%), у грошах – майже 20 грн/л та курячі яйця (47%) або понад 10 грн за десяток. До речі, у 2020 році ціни на ці три продукти теж були в топі: за цукром зростання на 48%, за олією – на 22%, за яйцями – на 30%.

Довідково: у січні 2020 року цукор коштував 14 грн/кг, "олія" – 34 грн/л, яйця – 21 грн/десяток.

/ Фото: Сьогодні

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Майже в 1,5 рази більше за середню інфляцію подорожчали за 2021 рік хліб та хлібопродукти. Не викликає особливих нарікань лише підвищення вартості алкоголю та тютюну на 9,8%. Воно сталося за рахунок планового збільшення акцизів, тобто любителі "шкідливих звичок" поповнили держбюджет, а не кишені власників лікеро-горілчаних заводів та тютюнових компаній.

Зниження цін виявилося невеликим. Подешевшали за рік лише овочі (на 3,9%) та фрукти (на 2,1%). Але враховуючи сезонний характер цін на цю продукцію, говорити про якісь тенденції не доводиться, адже багато в їхній вартості залежить від погоди та величини врожаю.

Товари та послуги

У рейтингу товарів та послуг теж можна виділити три яскраві лідери. Це природний газ, що подорожчав за рік майже на 66%, нафтопродукти – на 24,2% та комунальні послуги – на 23,2%. Якщо оцінити у грошах, то, наприклад, бензин А-95 коштував у січні 2021 року 24 грн/л, зараз 30,6 грн/л.

/ Фото: Сьогодні

Другий рік продовжують падати ціни на одяг та взуття: у 2021 році – на 4,5%, у 2020 році – на 4,6%. Тобто, одягнутися-взутися, начебто, стає з кожним роком дешевше. Але, за словами експертів, йдеться про торішні колекції та ширвжиток, модні та брендові речі, навпаки, подорожчали. Майже на 3% подешевшали предмети побуту та побутова техніка, які за 2020 рік подорожчали на 0,5%.

Тобто, загалом ціни у річному вимірі знизилися мало на що: здебільшого це або сезонні товари (фрукти-овочі) або те, що купується далеко не щодня.

Альтернативна інфляція: ціни зросли

Наші експерти – це член Економічного дискусійного клубу (ЕДК) Олег Пензін та президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко – стверджують: офіційна інфляція занижена, оскільки для її обліку моніторяться, зокрема, ціни на продукти та товари, які українці купують далеко не щодня.

За оцінкою Олександра Охріменка, продовольча інфляція в Україні склала за 2021 рік близько 14%. Розрахунки зростання цін на інші види товарів та послуг, насамперед на пальне, комуналку, ціни на проїзд експерт вважає коректними.

Олег Пендзін назвав ще вищі цифри продовольчої інфляції – 19%.

Експерт роз'яснив, чому статистичні розрахунки не завжди співпадають із реаліями життя.

"Держстатистики щомісяця обраховує вартість 335 позицій товарів та послуг, з них продукти становлять 135 позицій, решта – промтовари та послуги: комунальні, проїзд, ремонт, страхування тощо, аж до ритуальних послуг, – каже Олег Пензін. – Статистика виводить інтегральний показник інфляції, але оскільки одні товари та послуги з різних причин дорожчають більше, інші менше, дешевшають, наприклад, влітку це фрукти та овочі, тому середнє зростання цін за весь рік виходить незначне. Окремо розраховується продовольча інфляція, але й тут є питання. Наприклад, хліб. За даними статистики, протягом року хлібопродукти подорожчали на 14,3%. За альтернативними розрахунками ЕДК (ми відстежуємо 21 позицію продуктів харчування), лише хліб масових сортів подорожчав на 22% за рік, випічка значно більше. Запитання: що подорожчало менше, ніж на 22%? Відповідь проста: до хлібобулочних виробів включено… рис, ціни на який за рік підвищилися лише на 1,5%. А також пельмені, вареники, крупи тощо, які теж подорожчали ненабагато".

Експерт навів приклади і щодо інших груп товарів. М'ясо, за статистикою, подорожчало на 9%. Але більше половини м'яса, що споживається українцями – це курятина. Курятина подорожчала на 30%, яловичина – на 18%, свинина – на 7%. З урахуванням частки курятини у "м'ясному кошику" важко зрозуміти цифру 9%. Овочі нібито подешевшали. Але по набору городини для борщу маємо зростання наполовину, не подорожчала тільки картопля.

Зарплати та пенсії

Для коректності розрахунків варто порівняти не лише як зросли середні ціни у 2021 році порівняно з 2020-м, а й як виросли середні зарплати та пенсії. За даними Держстатистики, середня зарплата за січень-грудень 2020 року склала 11591 грн (+10,4%) за рік, за січень-листопад (останні дані) 2021 року – 13705 грн (+20,7%, удвічі вище за інфляцію).

Ось тільки, за Держстатом, середню зарплату в Україні отримують лише 3,6% працівників, мінімальну та нижчу (6500 грн, а протягом 11 місяців 2021 року мінімалка була 6000 грн, на руки 4830 грн) – 33,4% працівників, нижче середньої, але вище за мінімальну – 31,7% працівників.

Ще гірша ситуація із пенсіонерами. За даними Пенсфонду, середня пенсія в Україні зараз – 3980 грн., оцінно, її одержують близько 10% пенсіонерів. А два українські пенсіонери з трьох (більше 7 млн осіб) мають пенсію від мінімальної (1934 грн) до нижче середньої. Нагадаємо, у березні 2021 року пенсії проіндексували на 11%, трохи вище за офіційну річну інфляцію.

Тобто двоє українців із трьох мають невисокі заробітки чи пенсії. Тому високе середньостатистичне підвищення їх доходів у відсотках (якщо воно взагалі було у багатьох працюючих), зовсім не перекриває у грошах середнє підвищення цін за рік, насамперед на продукти щоденного попиту.

Прогнози: доведеться затягнути пояси

Експерти кажуть, що у 2022 році слід очікувати інфляцію не меншу, ніж у 2021 році (10%), хоча у держбюджеті закладено 7%. Насамперед, дорожчатиме їжа. Причин тому кілька.

"Світова інфляція у 2021 році була вдвічі вищою за звичайну: у Європі це не 1-2%, за рік, а 2-4%. В Україні промислова інфляція перевищила протягом року 60% , насамперед через підвищення цін на енергоносії майже втричі. Тому продовжиться перенесення промінфляції (зростання витрат) на споживчу", – аналізує Олександр Охріменко.

Олег Пендзін каже, що головне зростання цін буде за рахунок продуктів харчування. Одна причина – пандемія, друга – погіршення погодних умов, що впливає врожайність. Найпомітніше продовжать дорожчати яйця, які й так уже "золоті" – понад 4 грн за штуку, зазначив експерт. Ціна може підскочити до 5 грн за одне яйце.

Але причини подорожчання об'єктивні: це зростання цін на зерно та газ, який використовується на птахофермах для обігріву, плюс сезонність, узимку кури несуться гірше. Зросте вартість м'яса, продовжиться сезонне підвищення цін на овочі та фрукти.

Влада України також радить співгромадянам затягнути пояси наступного року.

"Українцям потрібно готуватися до зростання цін на продукти на 10-20%. Причина у високих інфляційних ризиках на світових ринках, – каже радник президента України Олег Устенко. – Інфляція має не монетарний, а товарний характер, тому Нацбанку буде вкрай складно впливати на неї".

Щоб пом'якшити ціновий удар, уряд готує запровадження безкоштовних "продовольчих талонів" для людей із низькими доходами. Такі талони діятимуть не на всі продукти, а лише на соціально значущі .

Умови видачі продталонів поки що невідомі, терміни теж. Але експерти вважають, що насамперед їх дадуть тим, хто отримує субсидії на комунальні послуги або має рівень доходів не вище мінімального.