Жмак став жертвою боротьби між групами в оточенні президента, – Омелян

"Зараз відбувається витіснення команди Андрія Єрмака і Сергія Шефіра на користь команди Кирила Тимошенко", – вважає ексміністр

Звільнення Володимира Жмака з посади керівника "Укрзалізниці" пов'язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в коментарі Мінтрансу, пише "Obozrevatel".

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"На моє глибоке переконання, звільнення Володимира Жмака пов’язане з боротьбою за потоки. Одна група в команді президента Зеленського вирішила перебрати контроль в іншої. Зараз відбувається витіснення команди Андрія Єрмака і Сергія Шефіра на користь команди Кирила Тимошенко", - сказав Омелян.

На думку ексміністра, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зміг переконати Володимира Зеленського у власній здатності забезпечити результат, схожий на результати проєкту "Великого будівництва".

Омелян також нагадав, що на початку року Володимир Жмак публічно оцінив стан "Укрзалізниці" як катастрофічний, і не виключив, що міністру заважали змінити цю ситуацію та запустити реформу компанії.

"Я вважаю великим досягненням те, що в січні сам Володимир Жмак назвав стан УЗ катастрофічним. Він відверто вголос назвав те, що раніше називали перемогами", – сказав Омелян.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку одноголосно проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці". Перед цим наглядова рада заблокувала реформу за європейським зразком, яку розпочав Жмак: він планував, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію.

Економіст Борис Кушнірук заявив, що рішення звільнити Жмака свідчить про те, що доволі широке коло осіб, у тому числі і наглядова рада компанії, не хочуть реформ. Вони хочуть зберегти "Укрзалізницю" у тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.

У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, коментуючи результати роботи парламентської слідчої комісії по "Укрзалізниці", заявив, що членам наглядової ради виплачують величезні зарплати при повній відсутності результатів роботи. Адже на сьогодні компанія не має навіть програми реформ та механізму виведення компанії із кризи.

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