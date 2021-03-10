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Жмак закликав ТСК по УЗ з’ясувати першопричину фінансової кризи компанії

10 березня, 15:30

Ірина Ненько Ірина Ненько

Для цього, вважає він, ТСК має ознайомитися з протоколами засідань наглядової ради компанії, які засекречені

Голова правління УЗ Володимир Жмак закликав тимчасову слідчу комісію з'ясувати першоджерело проблеми, яка призвела до критичного фінансового стану "Укрзалізниці" у середини 2020-го року. Для цього, на його думку, ТСК має ознайомитися з протоколами засідань наглядової ради компанії, які є засекреченими. Про це він заявив під час пресконференції, пише "РБК-Україна".

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"Наглядова рада працює в Укрзалізниці з 2018 року. Я – четвертий керівник УЗ, з яким працює ця рада. Нам всім цікаво вияснити причини, чому УЗ опинилася в такому стані. На жаль, у нас немає документів, наглядова рада заборонила доступ до своїх протоколів за весь період їх діяльності. Ніхто із правління не може ознайомитися з протоколами засідань наглядової ради, нам надають тільки витяги", - пояснив Жмак.

Він також нагадав, що ТСК не запросила членів правління на перше засідання – тільки наглядову раду та міністра інфраструктури, а правління отримало лише один запит на надання інформації. Але на своїх сторінках у соцмережах голова ТСК та заступник заявили, що ініціюють звернення до Кабміну, міністра інфраструктури та наглядової ради щодо оцінки компетентності команди, яка працює останні півроку і показує позитивний результат.

"Ми ж чекаємо від ТСК встановлення першопричини проблем. Тому я сподіваюся, що ТСК зможе добратися до цих "таємних документів", та допомогти нам з’ясувати першопричини критичного фінансового стану УЗ, який склався на середину 2020 року", - резюмував Володимир Жмак.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія була створена Верховною Радою, щоб розслідувати зловживання в УЗ у 2017-2020 роках, зокрема – порушення на суму в 12 мільярдів, які виявила ревізійна комісія.

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Після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і наглядової ради УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року.

Народний депутат, член ТСК Костянтин Бондарєв, коментуючи перше засідання комісії, заявив, що наглядова рада УЗ не має професійного рівня для управління компанією.

Так, за його словами, комісія не отримала від членів наглядової ради ніякої інформації по конкретному плану реформ, а єдине, що пропонують члени наглядової ради – підвищувати тарифи на залізничні перевезення, які роблять неконкурентоспроможними українські товари.

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Укрзалізниця залізниця перевезення тимчасова слідча комісія наблюдательный совет Володимир Жмак
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