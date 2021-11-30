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Зерно в Україні подорожчало: яка ціна на пшеницю 30 листопада

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
30 листопада, 15:12
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Незважаючи на те, що пшениця другого та третього класу дорожчає, соняшник знизився в ціні
Розповідаємо, скільки коштує зерно в Україні
Розповідаємо, скільки коштує зерно в Україні

В Україні основні зернові, олійні та зернобобові культури у вівторок, 30 листопада, знову зросли в ціні.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Які культури подорожчали в Україні 30 листопада:

  • кукурудза – 7380 грн за тонну;
  • пшениця, 2-й клас – 9302 грн за тонну;
  • пшениця, 3-й клас – 9269 грн за тонну;
  • ячмінь – 7340 грн за тонну;
  • ріпак – 18 845 грн за тонну;
  • горох – 8664 грн за тонну.

Водночас соняшник знизився в ціні – 19 527 грн. за тонну, а вартість сої за добу ніяк не змінилася.

Експорт зерна збільшився майже на 4 млн. тонн

З початку 2021/22 МР (1 липня) Україна експортувала 25,261 млн. тонн зернових та зернобобових культур – це на 3,939 млн. тонн більше, ніж торік.

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Станом на 29 листопада було експортовано:

  • 14,523 млн тонн пшениці;
  • 4,942 млн. тонн ячменю;
  • 77,4 тис. тонн жита;
  • 5,503 млн тонн кукурудзи.

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.

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Редактор розділу "Гроші"

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