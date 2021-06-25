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Землю продаватимуть в онлайні: Зеленський підписав закон про торги

25 червня 2021 8:46

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Покупасть учасники можна виключно на аукціонах. Такі правила необхідні для повноцінної роботи ринку землі після його відкриття

Зеленський підписав земельний закон

Зеленський підписав земельний закон / Фото: AFP, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про земельні торги. Він передбачає, що після запуску ринку землі купувати ділянки можна буде тільки на аукціонах. Електронна торговельна система при цьому повинна працювати онлайн в режимі реального часу. Те ж стосується оренди землі, емфітевзісу та іншої передачі прав користування.

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Про підписання закону свідчить картка документа на сайті Верховної Ради.

За підсумками електронних аукціонів з переможцем торгів, який запропонував найвищу ціну, буде укладатися договір купівлі-продажу, оренди, права на забудову (суперфіцій) або довгострокової оренди (емфітевзису) земельної ділянки.

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"Зараз аукціони з продажу землі проходять в застарілій формі – з фізичною присутністю учасників, підняттям табличок зі ставками тощо... Електронні аукціони вже довели свою ефективність в ході продажу об'єктів малої приватизації", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

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Розмір гарантійного внеску по лоту складе не менше 30% від стартової ціни, уточнюється в документі.

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Раніше міністр агрополітики Роман Лещенко підрахував, що ціна гектара землі в Україні досягла 28 тис. гривень і буде зростати.

Нагадаємо, ринок землі в Україні запрацює з 1 липня. З цього дня в країні перестане діяти багаторічний мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського призначення. Вперше мораторій на продаж сільгоспземлі було прийнято 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався він в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020-го.

За розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

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