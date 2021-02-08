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Земельний податок, який платить УЗ, необхідно ліквідувати, – експерт

8 лютого, 14:55

Инна Бабур Инна Бабур

Аналогічні види транспорту не платять такі податки, каже Вовк

Податок на землю під залізничним полотном потрібно скасувати, ці кошти мають бути спрямовані на оновлення рухомого складу та інфраструктури залізниці. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

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"Цей податок не є природним для "Укрзалізниці", оскільки і аналогічні види транспорту не платять такі податки. І такі податки відсутні в Європі. Тому його, безумовно, потрібно ліквідовувати", - сказав Вовк.

За його словами, за рахунок вивільнених від скасування податку коштів "Укрзалізниця" зможе здійснити капітальні інвестиції в оновлення рухомого складу, ремонт залізничних колій, значна частина яких перебуває в критичному стані, та інфраструктуру.

"Ресурс, який може вивільнитися в результаті сплати цього податку, – це понад 4 мільярди гривень. Його потрібно вкладати в оновлення рухомого складу Укрзалізниці, а не витрачати на цілі бюджету, де дуже часто просто втрачається ефективність цих коштів і взагалі незрозуміло, на що вони витрачаються", - вважає Вовк.

На думку експерта, скасування податку на землю під залізничним полотном дозволить "Укрзалізниці" покращити фінансовий стан і реалізувати програму інвестицій, яка минулого року була провалена.

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Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що "Укрзалізниця" витрачає мільярди гривень на сплату земельного податку і не отримує дотацій за пільгові пасажирські перевезення, чого немає в жодній західній країні, і наголосив на необхідності змінити ситуацію. В самій "Укрзалізниці" зазначали, що за сплачені 4,2 млрд грн земельного податку у 2019 році можна було б купити 35 нових магістральних локомотивів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що міністерство ініціює скасування податку на землю під залізничним полотном. А народний депутат Олександр Скічко зазначав, що парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримує таке скасування.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук наголошував, що "Укрзалізницю" необхідно звільнити від сплати податку на землю під залізничним полотном, щоб компанія могла спрямувати ці кошти на оновлення значно зношеного рухомого складу.

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