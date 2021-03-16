Земельна реформа на фінішній прямій: в Раді пояснили, що це означає

Продаж землі на прозорих аукціонах. Верховна Рада сьогодні почала розгляд двох законопроєктів. В одному і них пропонуються зміни до земельного кодексу, щоб дозволити громадам розпоряджатися своєю землею не через Геокадастр, а самостійно.

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Ініціатори документа кажуть, що це вже справжня децентралізація, яка допоможе викорінити корупцію в аграрному секторі. Водночас опозиція проти продажу землі і хоче референдуму.

"10 млн гектарів державної землі перейшли до громад. Частина землі так і буде у Міноборони, якщо це полігон, під Мінекології, якщо це парки. Решта, саме сільськогосподарська земля, передається громадам. Раніше вони розпоряджалися лише землями в межах населеного пункту, а тепер і поля між населеними пунктами перейдуть у розпорядження громад", – сказала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Відео: Сьогодні

Своєю чергою нардеп від "Батьківщини", член аграрного комітету Вадим Івченко впевнений, що ніякого відродження і нового українського села не буде.

"Постійна міграція в міста призведе до того, що комбайни будуть ходити від Дніпра до Карпат і повністю існуюче українське фермерство буде знищено", – сказав він.

У депутатів непросте завдання – пройти понад 3 тисячі правок. Поки подужали 160.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через три місяці в Україні з'явиться новий вид нерухомості, яку зможуть купувати і продавати фізичні особи: земля сільськогосподарського призначення. Ринок землі відкриється з 1 липня 2021 року. Читайте детальніше в нашому матеріалі, що можна і не можна буде продавати.

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