Зелене світло для "інвест-нянь" – прийом заявок офіційно відкрили

"Інвест-нянями" хочуть скористатися більше 25 інвесторів. Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 9 серпня, Кабінет міністрів України ухвалив усі необхідні підзаконні акти для практичної реалізації закону про "Інвест-няню".

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Тепер потенційні інвестори можуть подавати відповідні заявки, йдеться на урядовому порталі.

Прийняття постанови дозволить контролювати реалізацію інвестиційних проектів із значними інвестиціями і те, як держава надає підтримку.

Як раніше заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на сьогодні є вже більше 25 інвесторів, які хочуть скористатися "інвест-нянями" і звернулися до UkraineInvest.

"Загальний обсяг їх проектних інвестицій вже становить 1,7 млрд доларів. Ще два документа, які були прийняті на засіданні Кабміну і стосуються відносин держави і підприємців, – це законопроекти щодо системи перевірок бізнесу", – говорив Шмигаль.

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У 2020 році президент України Володимир Зеленський, коли виступав на бізнес-форумі в Давосі, пообіцяв надати інвестиційну няню кожному інвестору, який вкладе в Україну понад 100 млн доларів. Тільки в 2021 році вдалося ухвалити закон, який врегулював діяльність інвест-нянь – "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями".

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що президент України Володимир Зеленський закликав інвесторів усього світу вкладати гроші в Україну. За його словами, Україна – "саме те місце, де трапляються дива".

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