Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновок

Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Зарплата у багатьох містах України наближається до зарплат, які наші трудові мігранти отримують в Польщі.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, присвяченій двом рокам його президентства.

Глава держави погодився, що пов'язані з коронавірусом карантини і локдауни негативно позначилися на економіці та працевлаштуванні українців.

"Щодо шкоди для роботи (в Україні. – Ред.). Дивіться, COVID-19, дійсно, вбиває малий і середній бізнес. Все, що ми можемо зробити, все, що вони собі можуть дозволити, це зменшення навантаження на людей і надавати людям ту чи іншу підтримку", – нагадав Зеленський.

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"Але якщо ви подивитеся на середню зарплату українців у Польщі і порівняєте її з середньою зарплатою в багатьох містах України, вона дуже наближається до тієї суми, яку люди заробляють у Польщі. Адже вони там знімають житло (воно там набагато дорожче) і платять за комунальні набагато дорожче", – додав Зеленський.

Нагадаємо, прогнози економістів на другий квартал 2021 року свідчать, що середня зарплата в Україні до кінця червня залишиться на нинішньому рівні – близько 12,5 тис. гривень. А якщо зростання і буде, то незначним – до 13-13,5 тис. гривень.

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Сайт "Сьогодні" також розбирався, чи зможе Україна наздогнати Польщу і Словаччину за розміром зарплат.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського