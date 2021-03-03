Зеленський: "Північний потік – 2" стане потужним ударом по Україні

Голова держави розраховує, що Захід не буде пом'якшувати позиції стосовно газопроводу

Допоки ЄС і США не будуть пом'якшувати свою позицію з питання газопроводу "Північний потік – 2", який будує РФ, Україна залишиться в безпеці. Адже запуск цього проекту завдасть по Україні додатковий потужний удар після окупації Криму і частини Донбасу.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Будівництво газопроводу в обхід України – це не тільки питання економіки України, а й енергетичної безпеки всієї Європи. Якщо "потік" буде добудований, це буде ще один потужний удар по Україні, окрім Донбасу і Криму", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США можуть розширити санкції проти "Північного потоку – 2" вже в травні. Кожні 90 днів американська адміністрація повинна надавати Конгресу дані про свою роботу в цьому напрямку. Саме до травня буде готовий наступний звіт.

При цьому 22 лютого Міністерство фінансів США вже розширило санкції і додало в чорний список компанію "КВТ-РУС" і належне їй судно "Фортуна", яке займається будівництвом "Північного потоку – 2".

Ми також повідомляли, що як мінімум 18 європейських компаній уже вийшли або пообіцяли припинити свою участь в проекті з будівництва "Північного потоку – 2" після розширення американських санкцій проти Росії.

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А що кажуть в Росії з стосовно своєї "труби", дивіться у відеосюжеті:

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