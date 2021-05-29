Зеленський закликав уряд внести зміни в е-декларування через корупцію

Президент направив листа Денису Шмигаль, в якому закликає невідкладно підготувати та внести в Раду проект змін

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд підготувати і внести до Верховної Ради проект змін до закону "Про запобігання корупції", щоб підвищити прозорість процедури декларування.

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Відповідний лист президент направив прем'єр-міністру Денису Шмигалю, передає прес-служба президента.

Зеленський вважає, що необхідно відновити тридцятиденний період, протягом якого посадові особи зобов'язані передати в управління іншим особам належні їм підприємства та корпоративні права.

"Потребує уточнення положення про те, що вимоги про передачу в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму, в якому особу призначено або обрано на посаду, і які в сукупності не перевищують 5% голосуючих акцій АТ", – йдеться в повідомленні.

Крім того, необхідно визначити строк, протягом якого стосовно чиновника після його призначення чи обрання не будуть діяти обмеження щодо припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.

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Президент зазначив в листі, що необхідно обов'язкове декларування операцій з купівлі/продажу іноземної валюти, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Також, він виступає за відновлення обов'язкової повної перевірки декларацій осіб, які займають посади радника або помічника Голови Верховної Ради, а також претендентів на ці посади.

Крім того, президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування". Закон удосконалює кампанію антикорупційного декларування.

Раніше ми повідомляли, що Україна щорічно втрачає через корупцію, за різними підрахунками, від 500 до 950 мільярдів гривень. При цьому, як свідчать результати дослідження Інституту майбутнього, кожен другий громадянин країни вважає, що саме корупція не дає йому жити краще.