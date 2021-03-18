Зеленський вимагає від Шмигаля зупинити імпорт струму з Росії

Президент України Володимир Зеленський підтримав введення обмежень на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Зеленський вже звернувся з відповідним дорученням до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Про це йдеться у відповіді президента на запит народного депутата Михайла Бондаря. Копію документа нардеп оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

"Підтримую пропозицію щодо обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства, і необхідності удосконалення законодавчого регулювання такого обмеження. У зв’язку з цим я звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням всебічно розглянути питання та запровадити комплекс дієвих заходів", – йдеться в документі.

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Також Зеленський доручив Секретарю РНБО Олексію Данилову залучити раду експертів і винести проєкти рішень про імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на найближче засідання РНБО з енергетичних питань.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн. Поставки здійснюються як безпосередньо з Росії, так і в обхід – через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго".

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Також 16 березня стало відомо, що проєкт закону про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі переданий на розгляд парламенту.

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