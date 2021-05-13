Зеленський підписав закон, який дозволяє заборонити імпорту електроенергії з Білорусі

Документ дозволить НКРЕКП анулювати аукціони з доступу до міждержавних мереж з півночі та сходу

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Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі" № 1396-ІХ.

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Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Ухвалення цього документа сприятиме виконанню Києвом міжнародних зобов'язань з імплементації Третього енергопакету ЄС.

Закон забезпечить можливість сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відділення ISO (Independent System Operator). Ця модель передбачає, що такий оператор користується майном, яке забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України, в водночас, це майно залишається у власності держави.

Документ передбачає повноваження національного регулятора НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Для цього потрібно анулювати всі підсумки аукціонів з доступу до міждержавних мереж для поставок з Росії та Білорусі, які не є членами Енергетичного співтовариства ЄС.

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Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт 3364-1-д, який дозволить НКРЕКП обмежувати імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, де вона дешевша, аніж в Україні.

Через демпінг росіян страждають українські енергокомпанії, де трудяться сотні тисяч чоловік, які утримують сім'ї та сплачують податки. Тепер у нас з'явилася можливість цьому протистояти і з'явився шанс припинити імпорт російської електроенергії, а гроші направити виплату шахтарям боргів по зарплатах і екологічну модернізація галузі.

Також нагадаємо, що Україна відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші три місяці витрати на імпорт перевищили 900 млн грн. Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго".

Тепер м'яч на полі НКРЕКП. Закриють вони імпорт чи не послухаються гаранта? От у чому інтрига.