Зеленський підписав закон про компенсації: затримку яких виплат відшкодують?

До пенсій, соцвиплат, стипендій і зарплат додано нові види доходів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати" № 1214-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ встановлює вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам має нараховуватися компенсація. Тепер до пенсій, соцвиплат, стипендій і зарплат додано такі види доходів, як:

сума індексації грошових доходів громадян;

суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

кошти, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

Також уточнено положення закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" стосовно джерел виплати компенсації у зв’язку зі створенням Фонду соцстрахування.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що уряд хоче відв'язати соцвиплати від прожиткового мінімуму.

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